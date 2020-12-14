В 'Укроборонпроме' купили премиальные Toyota на 6,6 млн грн

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав концерна "Укроборонпром", заказала легковые автомобилей Toyota на 6,6 млн грн.

Тендер на поставку выиграло предприятие "ВиДи Автострада". Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

В частности "Укрспецэкспорту" поставят восемь седанов Toyota Camry 2020 года с дополнительной комплектацией.

Один автомобиль Toyota Camry купили в самой дорогой комплектации Premium за 1,2 млн грн. Он имеет бензиновый двигатель Евро 6 объемом 3,5 л, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, круиз-контроль, климат-контроль, декор панели приборов и центральной консоли имитацией полудрагоценного камня "тигровый глаз", кожаный салон, системы активной безопасности и т.д.

Госкомпания заказала также пять Toyota Camry Hybrid в комплектации Prestige по 998 тыс. грн. Они имеют бензиновый двигатель Евро 6 объемом 2,5 л, гибридную трансмиссию, круиз-контроль, климат-контроль, кожаный салон, системы активной безопасности, ионизатор воздуха, подушки безопасности.

Еще два автомобиля Toyota Camry приобрели в комплектации Elegance по 883 тыс. грн. Они имеют бензиновый двигатель Евро 6 объемом 2,5 л, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, круиз-контроль, климат-контроль, кожаный салон, системы активной безопасности, подушки безопасности, систему помощи при парковке.

Ранее для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины закупили авто Skoda Kodiaq Ambition на общую сумму 2,62 млн грн. Победителем тендера стало ООО "Автоцентр Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.