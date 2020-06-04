В Украину завезли "техническую картошку": безопасно ли ее есть

В Украину завезли большие партии картошки из Европы, которые в СМИ уже успели окрестить "технической" и добавить, что она якобы непригодна к употреблению. Несмотря на такое название, эксперты уверяют, что она абсолютно безопасна для здоровья и может быть использована при приготовлении еды.

Об этом сказано в статье "Сегодня". По словам экспертов, внутреннего урожая стране недостаточно для покрытия потребностей, поэтому в этом году Украина импортирует особенно большие партии картофеля.

"То, что Украина в этом сезоне импортировала сумасшедшие объемы картофеля, это правда. Из-за того, что у нас не было урожая в прошлом году. С начала сезона, то есть с июля 2019 года, по апрель 2020-го было завезено почти 400 тысяч тонн картофеля. А за год, с июля по июль, объем импорта составит около полумиллиона тонн. Это действительно беспрецедентная ситуация. Потому что в предыдущие годы мы импортировали только 4-5 тыс. тонн картофеля в год и преимущественно семенного", – рассказала руководитель департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Эксперт также признала: в этом году Украина закупала картошку, где только можно: и в Европе, и в Азии, потому, что своих запасов реально не хватало.

"Несмотря на большой объем импорта, цены на картошку не снижаются. На сегодняшний день оптовые цены держатся на уровне 9-11 грн за килограмм. И на украинскую, и на импортную картошку. Это рекордно высокая цена. И несмотря на то, что завозится много, цена не падает. Это говорит только о том, что внутреннего продовольствия недостаточно. Нет такого, что мы завозим по 11 грн, например голландскую, а украинский фермер не может продать по 2 грн", – пояснила Гетьман.

Но что касается "несъедобной" картошки, Гетьман уверяет: это не соответствует действительности. Все сорта картошки, которая завозится, можно есть.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова подтверждает: технический картофель абсолютно съедобный.

"Технический картофель на самом деле – это просто картофель. Он классный, он хороший. Мало того, внешне он выглядит безупречно. И он не теряет свой внешний вид при несоблюдении правил хранения. Например, если мы будем хранить картофель в комнатных условиях, без холодильника 2-3 месяца, он потеряет свой тургор (упругость), начнутся ростовые процессы. А с техническим картофелем после нескольких месяцев хранения на кухне ничего не случится. В чем особенность технического картофеля? Он хорош для жарки. Но он не разваривается. Именно это имеют в виду, когда говорят, что борщ или пюре из технического картофеля готовить не стоит", – объясняет Руженкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Украине на фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель.

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