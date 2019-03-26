В Украину зашла новая авиакомпания из Европы: названы цены и направления

На украинский рынок выходит французская авиакомпания Aigle Azur – она запустит прямые рейсы из Киева в Париж (аэропорт Орли).

Рейсы открываются 18 апреля. Они будут осуществляться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье), сообщил гендиректор и президент авиаперевозчика Франц Ивлен, передает LIGA.net.

На линии будут использоваться самолеты Airbus A320. Цена на билет составит 74 евро в одном направлении.

Aigle Azur специализируется на чартерных и регулярных рейсах. Авиакомпания обслуживает 15 направлений. В 2018 году она перевезла 2 млн пассажиров.

На сегодняшний день в Париж из Киева прямые рейсы выполняют МАУ и Air France.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Wizz Air заявило о планах возобновить работу дочерней компании в Украине в 2019 году.

Авиаперевозчик также сообщил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

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