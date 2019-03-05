В Украину запретили ввоз мяса из ЕС: что произошло

В Украину с 15 февраля запрещен ввоз польского крупного рогатого скота, продукции и сырья из нее.

Как сообщает AgroNews, причиной послужило обнаружение в стране случаев коровьего бешенства.

"В связи с выявленным ГЭ КРС (губчатоподобная энцефалопатия крупного рогатого скота. - Ред.) в Республике Польша согласно официальному сообщению Всемирной организации по охране здоровья животных, Главным государственным ветеринарным инспектором Украины был введен запрет от 15.02.2019 № 602- 113-18/2481, согласно которому временно запрещен ввоз из Польши в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из нее", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.

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