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В Украину запретили ввоз мяса из ЕС: что произошло

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В Украину с 15 февраля запрещен ввоз польского крупного рогатого скота, продукции и сырья из нее.

Как сообщает AgroNews, причиной послужило обнаружение в стране случаев коровьего бешенства.

"В связи с выявленным ГЭ КРС (губчатоподобная энцефалопатия крупного рогатого скота. - Ред.) в Республике Польша согласно официальному сообщению Всемирной организации по охране здоровья животных, Главным государственным ветеринарным инспектором Украины был введен запрет от 15.02.2019 № 602- 113-18/2481, согласно которому временно запрещен ввоз из Польши в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из нее", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.

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Место
Украина
Теги
продуктыЕвропейский Союз
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством" Судя по некоторым комментариям заболевание это на хохлов перекинулось)
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