Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их

В Украину прибыли еще семь локомотивов компании General Electric в соответствии с контрактом компании с "Укрзалізницею".

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя "Укрзалізниці" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. "Еще 7 новых тепловозов GE ночью прибыли в Черноморск", - отметил он.

В последствии их отправят на доукомплектование в Украине. Локомотивы отправили из США около месяца назад.

По словам Кравцова, уже в ноябре 8 локомотивов GE Evolution будут "в работе железной дороги". Планируют их использовать для перевозок в южном направлении.

"Следующую партию ждем через 2 недели", - отметил он.

Напомним, 23 февраля состоялось подписание Рамочного Соглашения общей стоимостью до 1 млрд долларов, которое предполагает долгосрочное 15-летнее сотрудничество между ПАО "Укрзалізниця" и General Elecrtic.

Планировалось, что первый локомотив американской компании серии GE Evolution ТЕ33АС уже в августе морем отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Всего объем партии, которую поставит General Electric, составит не менее 30 машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября, в Украину прибыл первый локомотив производства американской корпорации General Electric.