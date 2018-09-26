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МирСпорт

Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их

1.1тЧитать материал на украинском

В Украину прибыли еще семь локомотивов компании General Electric в соответствии с контрактом компании с "Укрзалізницею".

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя "Укрзалізниці" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. "Еще 7 новых тепловозов GE ночью прибыли в Черноморск", - отметил он.

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В последствии их отправят на доукомплектование в Украине. Локомотивы отправили из США около месяца назад.

По словам Кравцова, уже в ноябре 8 локомотивов GE Evolution будут "в работе железной дороги". Планируют их использовать для перевозок в южном направлении.

"Следующую партию ждем через 2 недели", - отметил он.

Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их
Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их
Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их
Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их
Новые локомотивы General Electric в Украине: как выглядят, когда запустят и сколько их

Напомним, 23 февраля состоялось подписание Рамочного Соглашения общей стоимостью до 1 млрд долларов, которое предполагает долгосрочное 15-летнее сотрудничество между ПАО "Укрзалізниця" и General Elecrtic.

Планировалось, что первый локомотив американской компании серии GE Evolution ТЕ33АС уже в августе морем отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Всего объем партии, которую поставит General Electric, составит не менее 30 машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября, в Украину прибыл первый локомотив производства американской корпорации General Electric.

Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
Объекты
УкраинапоездУкрзалізницясделка с General ElectricFacebookсоцсети
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sHarK
sHarK
Даже тепловоза уже сами сделать не могут! Великая деревенская держава! ДУРКАИНА во всей красе!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какое счастье, что при любимом руководителе Петре Алексеевиче Украина наконец-то начала избавляться от совкового машиностроения, кораблестроения и авиастроения.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Горелов Сергей, Главное что мы от вас избавились, мерзости стало меньше.
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