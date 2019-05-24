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/Новости экономики

"Поедут на 10-12 тысяч": Украину предупредили о наплыве мигрантов из далекой Азии

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На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №10272, который помимо прочего упрощает иностранцам трудоустройство в Украине. Таким образом появляется возможность постепенно привлекать в страну трудовых мигрантов.

И в ближайшем будущем в Украину могут поехать жители Непала и Пакистана, а также узбеки и таджики. Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Сейчас к нам могут поехать жители Средней Азии – Узбекистана и Таджикистана. Отдельно стоит рассматривать непальцев и пакистанцев. В Непале избыток молодежи, которая не может найти работу, там очень большой процент безработных. Они готовы ехать", – отметил эксперт.

По его информации, украинские работодатели уже проводили переговоры по этому поводу.

"И они говорят, что к нам поедут непальцы на зарплату в 10-12 тысяч гривен. Их это устраивает", – сообщил Воскобойник.

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Он пояснил, что трудовая миграция – это мировой тренд. Украинцы едут на заработки в Европу, а на их место нужно привлекать рабочую силу из других стран.

"Украинцы будут выезжать. И если у нас не будет рабочей силы, возникает главный вопрос: кто будет инвестировать в страну, в которой некому работать?" – подчеркнул специалист.

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Воскобойник признал, что лучший вариант – если вернутся все те украинцы, которые находятся за границей.

"Но если опираться на данные Всемирного банка, то при нынешних темпах экономического роста мы сможем догнать Польшу через 50 лет. А давайте посмотрим на современную Польшу, – предложил он. – По оценкам демографов, каждый год примерно 2 млн поляков выезжают работать за границу".

По словам эксперта, на основе этих данных можно с большой долей вероятности предположить, что к 2070 году из Украины точно так же будут выезжать примерно по 2 млн людей.

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Впрочем, уже сейчас темпы миграции заробитчан из Украины впечатляют.

"Если бы кто-нибудь спросил киевлянина в 2008 году, поедет ли он работать в Польшу – все бы смеялись. Потому что уровень зарплат в Киеве был намного выше. Но. В 2010 году уже 170 тысяч украинцев получили приглашения на работу в Польше. В 2017 году это количество составило 1,7 млн приглашений", – рассказал Воскобойник.

"Поедут на 10-12 тысяч": Украину предупредили о наплыве мигрантов из далекой Азии

vesti-ukr.com

Отметим, что поданный в Раду законопроект №10272 предлагает ввести два основных новшества:

  • запретить посредникам (агентствам) брать деньги с украинских соискателей за трудоустройство за границей;

  • упростить иностранцам получение работы в Украине, снизив сбор за разрешение до прожиточного минимума.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в последние годы трудовая миграция из Украины приобрела массовый характер. По данным онлайн-платформы ukrainianpeopleleaks.com, каждую минуту страну покидают 2 человека.

Украинцы в основном уезжают на заработки в Польшу, Россию и Германию и каждый год пересылают в Украину миллиарды долларов, которые уходят "на проедание".

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Темы
Трудовая миграция из УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Василий Воскобойник
Место
Украина
Теги
трудоустройствотрудовая миграциязаробитчанезарплатаработабезработица
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Мир Миру
Мир Миру
Їм прийдеться прийняти православ"я і вивчити мову :- )))
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S Gary
S Gary
ну дятел!! непальцы и пакистанцы едут в Саудовскую Аравию и ОАЭ, таджиков и узбеков тоже не заманите , Россия им ближе, рынок труда больше и разнообразнее, заработки выше. В этой заметке вся хуторская натура-жаба душит, что у москалей лучше, что к ним едут.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
да ненадо нас пугать! никто сюда не приедет! майданутые весь мир распугали!
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