Субсидию могут забрать за большую квартиру или дорогую покупку: кого заставят вернуть деньги

С 2021 года украинцев будут проверять сразу после того, как они подадут заявление на оформление субсидии. Если у получателя обнаружат большой дом или квартиру, заметят крупную покупку – помощь придется вернуть обратно в бюджет.

OBOZREVATEL разобрался, за что могут забрать деньги:

есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

машина до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

За что могут забрать субсидию

Также в новом году на субсидии выделят 36,6 млрд грн. Это почти на 400 млн меньше, чем в 2020-м. В Кабмине уже анонсировали повышение тарифов на электроэнергию, каждый месяц пересчитывают тарифы на газ, разблокировали возможность повышать тарифы на отопление и горячую воду.

Очевидно, что расходы на коммуналку будут расти, а денег на субсидии будут выделять все меньше. В таком случае: либо будут расти доходы населения, либо тщательнее станут контролировать получателей помощи и отсеивать нарушителей, либо размер субсидий сократится.

В 2021-м украинцам вместо 15% от совокупного дохода семьи на коммуналку нужно будет отдавать 20%. Размер обязательного платежа увеличится сразу после последнего карантинного месяца. Допустим, если совокупный доход вашей семьи из двух человек 10 тыс. грн, а за коммуналку надо платить 2 тыс. грн, сейчас субсидия составит около 500 грн, а в 2021-м вы можете вовсе потерять на нее право.

Вместе с бюджетом на 2021 год Украина получила новые социальные нормативы, ориентиры по инфляции и даже коммунальным субсидиям. О том, как правильно понимать решения парламентариев и к чему они приведут – читайте в нашем материале.

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