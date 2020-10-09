В украинской налоговой снова заработали схемы "скрутки" НДС, – Крулько

Схемы по минимизации НДС – "скрутки" – в налоговой прекратились на месяц-два после создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии, но сейчас они опять возобновились.

Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины", глава ВСК по расследованию коррупции в налоговой и на таможне Иван Крулько в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 9 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Скрутки", которые существовали на тот момент – они уже просто стали невозможными и несовместимыми с жизнью вообще экономики страны... Примерно потери бюджета каждый месяц оценивались от 2 до 4 млрд грн. То есть, бюджет просто не получал налог, который должен получить, который должен пойти на все те расходы, на социальные стандарты, и так далее", – сказал Крулько.

По его словам, после заявлений бывшего министра финансов Уманского и создания ВСК Рады "скрутки" прекратились.

"Примерно где-то на месяц-два все, стало затишье. То есть, скрутки действительно приутихли, мы это видели по анализу... Сейчас они начали восстанавливаться", – подчеркнул депутат.

Он привел в студии конкретный пример одной из "скруток", продемонстрировав соответствующие бумаги.

Крулько показал документы, касающиеся одной из новых "скруток" в налоговой в июле 2020 года.

Он назвал компанию, у которой есть документы на автомобильный газ.

"Фирма-"скрутчик" традиционно посередине. У нее отсутствуют человеческие и земельные ресурсы. Но она уже продает документы в виде ячменной пшеницы. Суммы: 28 млн грн зашло, 27,7 млн грн ушло. Фактически, государственный бюджет Украины не пополнился на эту сумму, потому что это сумма налога на добавленную стоимость, который должен быть оплачен. Фактически, скрутка живет", – Сказал Крулько.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что следственная группа раскрыла схему скруток НДС в фискальной сфере и передала доказательства в СБУ и ГБР.