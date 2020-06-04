В судах закончились средства на отправку по почте судебных повесток, решений и другой корреспонденции.

В связи с этим в судах назревает катастрофа, пишет "Судебно-юридическая газета".

По словам главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, дефицит средств обусловлен в том числе поднятием тарифов "Укрпочты".

В ГСА называют катастрофой риск остановки правосудия из-за отсутствия средств на отправку судами корреспонденции сторонам, но поделать ничего не могут.

Отмечается, что к концу мая в Шевченковском районном суде Киева накопилось около 2 тысяч неотправленных конвертов с корреспонденцией. Аналогичная ситуация почти во всех столичных судах, а также в регионах.

"Такая ситуация приводит к тому, что заседания переносятся уже на осень, поскольку у суда отсутствует возможность своевременно уведомить стороны о судебных заседаниях. В сложившихся условиях суд пытается оповещать участников процесса другими способами – путем размещения объявлений на сайте суда, отправкой смс-уведомлений, посредством электронной почты", – пишет издание.

Напомним, что с 1 января "Укрпочта" повысила тарифы на отправку писем, посылок и бандеролей на 10-12,5%. Эта мера была анонсирована гендиректором Игорем Смелянским еще в конце 2019 года.