Турция запретила вывоз лимонов из страны до конца лета

Министерство торговли Турции на фоне ажиотажа из-за вспышки коронавируса ввело запрет на экспорт лимонов из страны, который будет действовать до 31 августа 2020 года.

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Производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, сообщает агентство "Анадолу"

При этом, декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе. На ограничении экспорта настаивали местные производители.

Турция ежегодно экспортирует 150-200 тыс. тонн лимонов, сообщал ранее член отраслевого совета Ассоциации экспортеров Турции Али Кавак. На этот год он прогнозировал сокращение экспорта, так как урожай лимонов был несколько ниже.

Подчеркнем, что в разных странах мира продажи лимонов и цены на них резко выросли на фоне слухов об их якобы целебных свойствах при коронавирусе в сочетании с имбирем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине набор продуктов из чеснока, имбиря и лимона с начала карантина подорожал вдвое, а кое-где в четыре раза.

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