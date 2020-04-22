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22 апреля • обновлено в 17:54
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В украинских аптеках подешевеют медмаски: в АМКУ рассказали детали

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Крупнейшие сети аптек Киева снизят торговую наценку на медицинские маски до 1 грн, которые подорожали из-за вспышки коронавируса.

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Об этом написал в среду, 22 апреля, глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

По его словам, получены соответствующие письма и заверения от таких компаний: "Альго-Фарм", "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка), "Аптека НЦ", "Аптекарь", "Виталюкс", "Сириус-95" ("Желаем здоровья"), "Столичный медицинский альянс" ("Страна здоровья"), "Фармация".

"Сеть "АЛЬГЕН - ФАРМ" полностью убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное Предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек)", – написал Хмельницкий.

Он добавил, что почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. Цену якобы завышают производители и перекупщики. "Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", – добавил Хмельницкий.

Когда подешевеют маски: в АМКУ дали ответ

Когда подешевеют маски: в АМКУ дали ответ

Он отметил, что расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве продолжается.

Как писал OBOZREVATEL, бывший депутат Киеврады Алексей Давиденко заявил, что медицинские маски, которые в самом начале эпидемии коронавируса были дефицитом в Украине, не только массово появились на рынке, но еще и в ближайшие дни существенно подешевеют.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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