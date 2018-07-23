Кабмін за кілька днів має переглянути тарифи на газ для населення. Якщо уряд не прийме жодних рішень, то українці купуватимуть газ за тими самими тарифами, що і промисловість. Новий тариф може скласти більше 10 грн/куб.

Тема доволі складна, оскільки зрозуміло, що будь-яке значне підвищення тарифів найбільше вдаряє по менш забезпеченим верствам населення. Тому з цієї точки зору уряд дуже вагається, що йому робити.

Альтернатива погана. Якщо не ухвалити рішення про підвищення тарифів, то Україна залишиться без траншу МВФ. Це означаэ припинення стосунків з МВФ, і тоді точно, вже до літа 2020 року, Україна не може розраховувати навіть на зовнішні запозичення. Ніхто Україні перед виборами гроші не даватиме. А це в свою чергу може призвести до дестабілізації курсу гривні до долару. Паніка, інфляція - це той негатив, який можна в цьому випадку отримати.

Тобто уряд знаходиться між двома поганими можливостями. Одна можливість - якщо підняти тарифи, це призведе до значного незадоволення значної частини населення. Непідняття цін може призвести до дестабілізації економіки і кризи.

На жаль, уряд значною мірою сам загнав себе в таку ситуацію. Чому? Тому що, по-перше, була можливість в минулому році підняти ціну, не зупиняти дію постанови, яка передбачала прив’язку цін до ситуації на зовнішніх ринках. В цьому випадку в минулому році вдалось би підняти ціну не на 30%, а навіть менше. Це було би не було так боляче, як підняття одразу майже на 60%. Зрозуміло, що зараз це викликатиме хворобливу реакцію населення.

Але крім того уряд надзвичайно мало зробив для енергозбереження, особливо в приватному секторі. На сьогоднішній момент не секрет, що у нас дуже багато газу споживається вкрай неефективно, тому що у людей стоять застарілі котли, помешкання неутеплені, і тому саме в приватних домогосподарствах витрачається газу найбільше.

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Тобто ми не зробили нічого для того, аби примусити за допомогою і пільг і довгострокових дешевих кредитів, максимально радикально здійснювати заходи з енергозбереження свого приватного домогосподарства. Хоча би замінити котли випуску 70-80-х років. Вони настільки енергонеефективні, що витрати газу йдуть в рази більше по відношенню до того, що мали би витрачати для отримання необхідної кількості тепла.

Друга проблема пов’язана з тим, що у нас зовсім немає уявлення про кількість реальних споживачів газу, особливо серед домогосподарств. Не секрет, у двох районах чи то Сумської чи то Черкаської області проводили перевірку щодо наявності тих домогосподарств, які облгаз декларує як такі, що споживають газ. У двох районах виявили декілька десятків будівель, яких насправді не існує, на які списували як споживання цього газу, так і борги.

Це була закрита інформація, тому слід зобов’язати облгази відкрити інформацію про всі домогосподарства, які споживають газ. Щоб була чітка адреса по кожному споживачу і щоби ця інформація була доступна і "Нафтогазу".

Одразу би з’ясувалась кількість мертвих будинків, яких насправді не існує, і кількість реальних. До речі, на "мертві будинки" списують газ, ще й з урахуванням субсидій, а потім цей дешевий газ віддають промисловим структурам. Облгази на цьому непогано заробляють.

Потім вони розповідають: вибачте, ми не можемо розплатитись з "Нафтогазом", бо мовляв, у нас споживачі газу не розплачуються, це не ми погані. А по факту виявляється, що вони цей газ і не постачали тим домогосподарствам, тому що їх не існує. Вони просто продали його іншим особам. В цій сфері уряд теж має навести лад.

Але очевидно, що піднімати ціну на газ потрібно. Можливо потрібно домовлятись з МВФ про якусь технологію: або підняття ціни в два етапи, або - системи субсидій, які будуть надаватися тим домогосподарствам, які самі не можуть платити.

Але це має сенс робити лише за умови, що по-перше, в обов’язковому порядку буде прозорість з цими домогосподарствами, а по-друге, уряд справді почне займатися заходами з енергозбереження. Тобто має бути альтернатива у людей - "ми не готові компенсувати вашу безпорадність, ми вам можемо допомогти здійснити заходи з енергозбереження, наприклад, в розстрочку на 10-15 років". Для домогосподарств, які не можуть погасити витрати, частина субсидій має направлятися не на неефективне споживання газу, а на компенсацію платежів по позикам, які вони візьмуть на заходи з енергозбереження. Тільки в такий спосіб це можна зробити.