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Борис Кушнірук
Борис Кушнірук
Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центруВсе статьи автора

Ціну на газ слід підняти

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Кабмін за кілька днів має переглянути тарифи на газ для населення. Якщо уряд не прийме жодних рішень, то українці купуватимуть газ за тими самими тарифами, що і промисловість. Новий тариф може скласти більше 10 грн/куб.

Тема доволі складна, оскільки зрозуміло, що будь-яке значне підвищення тарифів найбільше вдаряє по менш забезпеченим верствам населення. Тому з цієї точки зору уряд дуже вагається, що йому робити.

Альтернатива погана. Якщо не ухвалити рішення про підвищення тарифів, то Україна залишиться без траншу МВФ. Це означаэ припинення стосунків з МВФ, і тоді точно, вже до літа 2020 року, Україна не може розраховувати навіть на зовнішні запозичення. Ніхто Україні перед виборами гроші не даватиме. А це в свою чергу може призвести до дестабілізації курсу гривні до долару. Паніка, інфляція - це той негатив, який можна в цьому випадку отримати.

Тобто уряд знаходиться між двома поганими можливостями. Одна можливість - якщо підняти тарифи, це призведе до значного незадоволення значної частини населення. Непідняття цін може призвести до дестабілізації економіки і кризи.

На жаль, уряд значною мірою сам загнав себе в таку ситуацію. Чому? Тому що, по-перше, була можливість в минулому році підняти ціну, не зупиняти дію постанови, яка передбачала прив’язку цін до ситуації на зовнішніх ринках. В цьому випадку в минулому році вдалось би підняти ціну не на 30%, а навіть менше. Це було би не було так боляче, як підняття одразу майже на 60%. Зрозуміло, що зараз це викликатиме хворобливу реакцію населення.

Але крім того уряд надзвичайно мало зробив для енергозбереження, особливо в приватному секторі. На сьогоднішній момент не секрет, що у нас дуже багато газу споживається вкрай неефективно, тому що у людей стоять застарілі котли, помешкання неутеплені, і тому саме в приватних домогосподарствах витрачається газу найбільше.

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Тобто ми не зробили нічого для того, аби примусити за допомогою і пільг і довгострокових дешевих кредитів, максимально радикально здійснювати заходи з енергозбереження свого приватного домогосподарства. Хоча би замінити котли випуску 70-80-х років. Вони настільки енергонеефективні, що витрати газу йдуть в рази більше по відношенню до того, що мали би витрачати для отримання необхідної кількості тепла.

Друга проблема пов’язана з тим, що у нас зовсім немає уявлення про кількість реальних споживачів газу, особливо серед домогосподарств. Не секрет, у двох районах чи то Сумської чи то Черкаської області проводили перевірку щодо наявності тих домогосподарств, які облгаз декларує як такі, що споживають газ. У двох районах виявили декілька десятків будівель, яких насправді не існує, на які списували як споживання цього газу, так і борги.

Це була закрита інформація, тому слід зобов’язати облгази відкрити інформацію про всі домогосподарства, які споживають газ. Щоб була чітка адреса по кожному споживачу і щоби ця інформація була доступна і "Нафтогазу".

Одразу би з’ясувалась кількість мертвих будинків, яких насправді не існує, і кількість реальних. До речі, на "мертві будинки" списують газ, ще й з урахуванням субсидій, а потім цей дешевий газ віддають промисловим структурам. Облгази на цьому непогано заробляють.

Потім вони розповідають: вибачте, ми не можемо розплатитись з "Нафтогазом", бо мовляв, у нас споживачі газу не розплачуються, це не ми погані. А по факту виявляється, що вони цей газ і не постачали тим домогосподарствам, тому що їх не існує. Вони просто продали його іншим особам. В цій сфері уряд теж має навести лад.

Але очевидно, що піднімати ціну на газ потрібно. Можливо потрібно домовлятись з МВФ про якусь технологію: або підняття ціни в два етапи, або - системи субсидій, які будуть надаватися тим домогосподарствам, які самі не можуть платити.

Але це має сенс робити лише за умови, що по-перше, в обов’язковому порядку буде прозорість з цими домогосподарствами, а по-друге, уряд справді почне займатися заходами з енергозбереження. Тобто має бути альтернатива у людей - "ми не готові компенсувати вашу безпорадність, ми вам можемо допомогти здійснити заходи з енергозбереження, наприклад, в розстрочку на 10-15 років". Для домогосподарств, які не можуть погасити витрати, частина субсидій має направлятися не на неефективне споживання газу, а на компенсацію платежів по позикам, які вони візьмуть на заходи з енергозбереження. Тільки в такий спосіб це можна зробити.

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Автор
Борис КушнірукБорис Кушнірук
Тема
Цена на газ
Место
Украина
Объект
газ
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Газ для населения в Украине должен стоить как минимум 500 долларов за тысячу кубов или порядка 13 грн за куб. И забудьте о себе6стоимости добычи гапза. Хотя бы потому, что вырастив, например картошку, по себестоимости 1грн за килограмм никто из вас не станет продавать эту картошку по такой цене, обязательно от себестоимости цена будет в два-три раза выше. Также и с газом. Продавать населению газ по себестоимости - это гарантировано поставить крест на газовой добыче в Украине. А МВФ просто напросто говорит в лицо эту незамысловатую истину и настаивает на том, чтобы в Украине действовали экономические законы, а не чьи то хотелки, чей то популизм или чье то жлобство. Мало ли кому чего хочется - можете помечтать о колбасе по 2,20 за кг. Однако нет и уже никогда не будет такой цены. Хотите хорошо жить - РАБОТАЙТЕ !!!! Не хрен клянчить !!!!
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