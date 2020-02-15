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15 февраля • обновлено в 21:38
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Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
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В Україні буде зафіксоване падіння темпів приросту ВВП

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Прочитав колонку Сергія Гурієва (колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку) в Project Syndicate щодо того, як завдяки діючому уряду, НБУ та ревальвації, Україна стрімко йде в світле економічне майбутнє з дуже гарними показниками економіки.

Трохи шокований його аналітикою і використанням даних, напишу колонку у відповідь з спростуванням.

Ну і саме головне, дуже весело буде виглядати його аналітика після того, як державна служба статистики оголосить результати по приросту реального ВВП в IV кварталі 2019 року.

Мені, наприклад, вже давно було зрозуміло, що в IV кварталі 2019 року буде зафіксоване суттєве падіння темпів приросту реального ВВП.

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Автор
Владимир Компаниец Владимир Компаниец
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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