Прочитав колонку Сергія Гурієва (колишній головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку) в Project Syndicate щодо того, як завдяки діючому уряду, НБУ та ревальвації, Україна стрімко йде в світле економічне майбутнє з дуже гарними показниками економіки.

Трохи шокований його аналітикою і використанням даних, напишу колонку у відповідь з спростуванням.

Ну і саме головне, дуже весело буде виглядати його аналітика після того, як державна служба статистики оголосить результати по приросту реального ВВП в IV кварталі 2019 року.

Мені, наприклад, вже давно було зрозуміло, що в IV кварталі 2019 року буде зафіксоване суттєве падіння темпів приросту реального ВВП.

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