В Украине значительно подорожало строительство

В Украине цены на строительно-монтажные работы в январе-апреле выросли на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего подорожали работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 28,1%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Стоимость строительно-монтажные работ в сфере строительства нежилых зданий и комплексных промышленных сооружений выросла на 23,8%, а в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 21,5%.

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В то же время цены на строительно-монтажные работы в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,2%. Наибольший рост стоимости работ произошел в сфере строительства транспортных сооружений – на 4,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли прорыв в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство".