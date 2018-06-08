В Украине значительно подорожал евро

Национальный банк в пятницу, 8 июня, ослабил курс гривни по отношению к доллару и евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,97 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 19 копеек.

В то же время курс доллара вырос на 1 копейку до 26,17 грн/$.

При этом средний курс продажи евро в банках вырос на 5 копеек – до 31,06 грн/€.

Средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,19 грн/$.

В обменниках доллар подешевел на 1 копейку – до 26,10 грн/$. Евро подрожал на 6 копеек – до 30,96 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.