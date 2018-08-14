В Украине значительно подешевел евро

В Украине курс евро во вторник, 14 августа, упал на 24 копейки.

В частности, средний курс гривни к европейской валюте в продаже был установлен на уровне 31,51 грн/€, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи доллара в банках вырос на 6 копеек и составил 27,52 грн/$.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,34 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 10 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,18 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.