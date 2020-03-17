В Украине закроют все железнодорожные вокзалы: кого будут пропускать

"Укрзалізниця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: с 12:00 18 марта 2020 года будет ограничено посещение железнодорожных вокзалов.
Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба предприятия.
Вокзалы в Украине закрываются
sprotyv.info
Сообщается также, что завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возврата билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей — не более 10 человек.
Сегодня, 17 марта, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзалізниця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны. Пресс-служба напоминает, что деньги в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда. Движение поездов будет прекращено с 12:00. Поезда, которые выедут до 12:00, продолжат следовать по маршруту.
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