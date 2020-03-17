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17 марта • обновлено в 15:54
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В Украине закроют все железнодорожные вокзалы: кого будут пропускать

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"Укрзалізниця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: с 12:00 18 марта 2020 года будет ограничено посещение железнодорожных вокзалов.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба предприятия.

Вокзалы в Украине закрываются

Вокзалы в Украине закрываются

sprotyv.info

Сообщается также, что завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возврата билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей — не более 10 человек.

Сегодня, 17 марта, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзалізниця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны. Пресс-служба напоминает, что деньги в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда. Движение поездов будет прекращено с 12:00. Поезда, которые выедут до 12:00, продолжат следовать по маршруту.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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