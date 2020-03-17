В Украине закроют все железнодорожные вокзалы: кого будут пропускать

"Укрзалізниця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: с 12:00 18 марта 2020 года будет ограничено посещение железнодорожных вокзалов.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба предприятия.

Вокзалы в Украине закрываются sprotyv.info

Сообщается также, что завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возврата билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей — не более 10 человек.

Сегодня, 17 марта, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзалізниця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны. Пресс-служба напоминает, что деньги в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда. Движение поездов будет прекращено с 12:00. Поезда, которые выедут до 12:00, продолжат следовать по маршруту.

Как писал OBOZREVATEL:

Стало известно, какие изменения в Украине вносятся в работу пунктов пропуска на границе и в правила въезда транспорта на территорию страны.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опубликовал полный список пунктов пропуска на границе Украины, которые останавливают свою работу в рамках введения карантина в стране из-за коронавируса.

С 16 марта Украина полностью ограничила авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений.

На фоне распространения коронавируса и введения карантинных мероприятий, в частности закрытия границ, в Украине временно прекратили выдавать визы.

Украина ограничила пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь и выезд из нее для некоторых категорий граждан, с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал