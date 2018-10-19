В Украине заработала новая модель поставок газа: что изменилось

С октября в Украине ввели новую модель поставок газа промышленным потребителям. Теперь их снабжает газом компания "Нафтогаз-Трейдинг", которая является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщили в пресс-службе НАК, новая компания уже заключила первые договоры купли-продажи природного газа и осуществила его поставки.

"Нафтогаз Трейдинг 12 октября заключил первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации. По всем заключенным договорам уже произведены поставки потребителям", - говорится в сообщении.

Формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменению цены на европейском рынке и колебаниям курса гривны. Также отмечается, что новая модель реализации газа будет удобной как для поставщика, так и для потребителя.

"Ее внедрение будет способствовать развитию украинского газового рынка и приведению его к мировым стандартам", – отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, отсрочили из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

В случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 - до более 11 грн.