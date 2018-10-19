МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине заработала новая модель поставок газа: что изменилось

2.4тЧитать материал на украинском

С октября в Украине ввели новую модель поставок газа промышленным потребителям. Теперь их снабжает газом компания "Нафтогаз-Трейдинг", которая является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщили в пресс-службе НАК, новая компания уже заключила первые договоры купли-продажи природного газа и осуществила его поставки.

"Нафтогаз Трейдинг 12 октября заключил первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации. По всем заключенным договорам уже произведены поставки потребителям", - говорится в сообщении.

Новости
В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому: как изменится цена

Формирование цены предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменению цены на европейском рынке и колебаниям курса гривны. Также отмечается, что новая модель реализации газа будет удобной как для поставщика, так и для потребителя.

"Ее внедрение будет способствовать развитию украинского газового рынка и приведению его к мировым стандартам", – отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, отсрочили из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

В случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 - до более 11 грн.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Место
Украина
Объекты
УкраинаНАК "Нафтогаз"газ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
315
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дебилы блядь,надо вообще мараторий на цены для остатков промышленности делать,а эти пидоры решили совсем до смерти заебать,а потом рвут вышиванки и верещат шо ""великая аграрная держава"удобрения у маскалив покупает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Кому нужна лишняя структура в лице "Нафтогаз-Трейдинг"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Компасов Джип
Компасов Джип
Мир Миру, Как кому? Нафтогазу-Трейдингу и нужна! Родственничков на зарплату надо ведь куда-то пристроить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги