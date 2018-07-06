В Украине запустят рынок газа: что делать, кому и сколько платить

Уже с 1 августа Украина перейдет на суточное балансирование газа. Это один из последних шагов на пути к полноценному запуску рынка голубого топлива. Монополия "Нафтогаза" заканчивается. Украинцы вскоре смогут сами выбирать не только поставщика, но и тариф.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о том, как будет работать рынок газа в Украине.

В августе поменяются тарифы и придется искать нового поставщика?

Тарифы в августе действительно могут вырасти, но не из-за запуска рынка, а по решению правительства. Пока еще речь идет только о переходе со следующего месяца на суточное балансирование газа. Проще говоря, если раньше "Укртрансгаз" планировал баланс на месяц, с 1 августа – на сутки. Почему это важно? Теперь небольшие компании смогут продавать голубое топливо оператору газотранспортной системы.

Сейчас из-за больших объемов продавать газ для балансирования могут только такие гиганты как "Нафтогаз". А с первого числа, надеяться в Украинской энергетической бирже, появятся и другие игроки.

Ну и как на меня это повлияет?

В августе – никак. Но без суточного балансирования запустить рынок газа не получится. Это предусмотрено Кодексом газотранспортной системы. Главная задача – максимально упростить работу и обмен информации. Этот шаг, как и полная монетизация субсидий, повышение тарифов, должен привести украинцев к полноценному рынку газа.

Повышение тарифов? Опять?

Да, тарифы придется повысить. Ситуацию, когда Кабинет министров утверждает тариф на газ, а единственный поставщик для населения – "Нафтогаз", никак нельзя назвать "рыночной". Рада еще несколько лет назад приняла закон "О рынке природного газа". Но заработал он только для промышленности, а вот простые украинцы, благодаря праву правительства возлагать временные специальные обязательства на поставщика", пока еще нововведение на себе не почувствовали.

Кстати, "специальные обязательства" заканчиваются в августе. Скорее всего, их продлят, однако, для Кабинета министров это очередной шанс открыть рынок и для населения. Сейчас на внутренней бирже кубометр газа стоит 9 грн, а населения покупает за 6,9 грн. Но если полноценно заработает рынок, конкуренция подтолкнет производителей к решению снижать тарифы.

Так украинский газ же дешевый. Почему тарифы не будут ниже?

Действительно, себестоимость газа украинской добычи меньше импортного. Но покамест его не хватает и на нужды населения, и на бизнес. Но, если верить разработанной стратегии, через несколько лет украинского голубого топлива будет достаточно. Тогда, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, тариф на газ может снизиться на 20-30%.

Однако стоит учитывать, что увеличение предложения и конкуренция может также удерживать достаточно низкие цены и до "энергонезависимости".

А когда заработает рынок, что делать? Я не останусь без газа?

Нет, как и прежде, конкретная компания будет отвечать за поставки в конкретный дом. Каждый должен будет заключать договора на определенный период с поставщиками и покупать газ. Причем населению сможет продавать голубое топливо как "Нафтогаз", так и любой другой зарегистрированный поставщик.

Все договора – типичные, их утверждает регулятор. Там должна быть информация о тарифах, условиях и т.д. А если поставщик будет плохо работать, его можно будет бесплатно сменить.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине заработает рынок газа.