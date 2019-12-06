В Украине запустят новую международную платежную систему

Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun.
Одновременно с этим были внесены сведения о ней в Реестр платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.
Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО "Пейрано" (г. Киев), которое имеет лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Таким образом, PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским финансовым учреждением – резидентом.
Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на украинский рынок вышла крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International.
Она будет предоставлять услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay.
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