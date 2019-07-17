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В Украине запустят е-пенсии: что это значит

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Кабинет министров запустил услугу е-пенсия, приняв постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

"Одобрено очень важное постановление, которое предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн массовых и общественно важных услуг", – сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб в Facebook.

В частности, по его словам, речь идет о:

  • назначении пенсии;

  • перерасчете пенсии;

  • назначении к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;

  • возобновлении выплаты пенсии;

  • переводе с одного вида пенсии на другой.

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Вискуб отметил, что благодаря внедрению электронного взаимодействия количество документов, требуемых от заявителя будет уменьшено на девять единиц (в среднем по каждой услуге).

"СМИ, общественность, доноры спрашивают нас о людях пожилого возраста и их месте в цифровой стратегии. Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей – и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса", – резюмировал он.

В Украине запустят е-пенсии: что это значит

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Diego Lena
Diego Lena
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
какие счастливые на фото пенсионеры из польской иллюстрации как созжать аккаунт мордокниги
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