В Украине запустят е-пенсии: что это значит

Кабинет министров запустил услугу е-пенсия, приняв постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

"Одобрено очень важное постановление, которое предусматривает существенную оптимизацию и внедрение онлайн массовых и общественно важных услуг", – сообщил заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб в Facebook.

В частности, по его словам, речь идет о:

назначении пенсии;

перерасчете пенсии;

назначении к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;

возобновлении выплаты пенсии;

переводе с одного вида пенсии на другой.

Вискуб отметил, что благодаря внедрению электронного взаимодействия количество документов, требуемых от заявителя будет уменьшено на девять единиц (в среднем по каждой услуге).

"СМИ, общественность, доноры спрашивают нас о людях пожилого возраста и их месте в цифровой стратегии. Опыт стран ЕС свидетельствует о необходимости введения отдельной национальной программы развития цифровых навыков для пожилых людей – и мы сделаем это в рамках наших планов с широким привлечением бизнеса", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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