В Украине бизнес теперь можно зарегистрировать за 30 минут: как это работает

В Украине с понедельника, 5 октября, станет доступной услуга быстрой регистрации бизнеса с помощью портала электронных услуг и мобильного приложения "Дия".

Об этом сообщил во время презентации министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я очень этим горжусь, мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса. До сих пор можно было запускать ФЛПы – 100 тыс. человек воспользовались услугой – изменение, закрытие и так далее. А с сегодняшнего дня можно будет регистрировать ООО, модульный устав, (добавить. - Ред,) многих людей в учредители. Это фантастика", – заявил он.

По словам Федорова, каждая новая электронная услуга в государстве сразу добавляется на портал "Дия". Сейчас услугами пользуются более 2 млн украинцев.

Руководитель проекту "Дия" Мстислав Банник рассказал о том, как упростили реетрацию бизнеса в мобильном приложении.

"Мы провели грандиозный реинжиниринг изменили форму – есть 46 полей вместо 88. Для того, чтобы человеку открыть ООО и стать предпринимателем – нужно 30 мин. времени, немножко внимательности, потому что это работа с документами и доступ к интернету. Все. Понятная форма, подсказки на каждом шагу, есть модульный устав и автозаполнения данных. У нас реализован специальная мультиподпись – все происходит онлайн", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине клиентам банков при дистанционном открытии счета позволили не предъявлять физический паспорт, ID-карту или биометрический загранпаспорт.

В частности, достаточно иметь цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".