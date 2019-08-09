"В один клик": в Украине запустили сервис электронных пенсий

В Украине внедрили новую модель обращения граждан за назначением пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде –заявление и копии документов, заверенные электронной подписью.

После принятия решения о назначения пенсии - получение электронного сообщения или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за пенсионным удостоверением. Время ожидания рассмотрения заявления - 10 дней, сервис является бесплатным.

"Для нашего сервиса можно использовать практически все существующие версии электронной подписи", – отметил директор департамента информационных систем и электронных реестров Александр Малецкий.

Сервис является одной из составляющих системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), которую реализует ПФУ, и которая включает меры по переведению в электронную форму предоставления услуг, а также организацию обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг.

Внедрение такой системы, по мнению ПФУ, упростит взаимодействие граждан с фондом, уменьшит затраты времени на оформление пенсии, позволит подать обращение, не выходя из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Кабинет министров запустил услугу е-пенсия, приняв постановление об электронных услугах в сфере пенсионного обеспечения.

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