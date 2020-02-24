Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Дизайн новой банкноты практически идентичный аналогичному номиналу образца 2007 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В частности, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты – 75 на 148 мм.

В НБУ добавили, что купюры будут иметь усиленную защиту – оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Еще одним элементом защиты будет "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривни.

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца НБУ

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL :

С 1 октября НБУ начал выводить из обращения купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

В Украине в августе случился всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, которые получили первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

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