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24 февраля • обновлено в 12:58
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В Украине появились новые 200 гривен: опубликованы фото

1.9т
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Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Дизайн новой банкноты практически идентичный аналогичному номиналу образца 2007 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В частности, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты – 75 на 148 мм.

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В НБУ добавили, что купюры будут иметь усиленную защиту – оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Еще одним элементом защиты будет "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривни.

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца

НБУ

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, введет в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • С 1 октября НБУ начал выводить из обращения купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

  • В Украине в августе случился всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

  • Украинцы, которые получили первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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Макарский Александр
Макарский Александр
Алкаш-Тарас-свынопас,предатель Мазепа и лесбиянка Леся. Других героев нема...
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Иванов Иван
Иванов Иван
Наконец то... сейчас заживете)))
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
чим би дитя не займалося а би не плакало
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