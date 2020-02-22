Главная Новости
22 февраля • обновлено в 23:01
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине запускают платформу для бизнесменов "Дія.Бізнес": вскрылась опасность

619
Читать материал на украинском

Перепись населения в Украине проводилась якобы для получения базы данных операторов мобильной связи.

Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, выступив против запуска платформы "Дія.Бізнес", где, как планируется, каждый бизнесмен сможет найти важную информацию: идеи, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить консультации.

"А "перепись населения" для чего делали? Не для получения базы данных операторов мобильной связи? Монобанк может быть доволен Дубилетом. Пока Дима рассказывает доверчивым лохам, как он при помощи Госстата и коэффициента 0.888 посчитал численность населения в Украине, Монобанк получил все, что хотел.

Я никак не перестаю удивляться тому, как один проходимец может морочить голову "мудрому народу" в лице его самой интеллектуальной части – представителей СМИ, которые души не чают в этом деятеле. Неужели мы так низко пали, что не можем увидеть то, что просто очевидно: перед нами проходимец!" – утверждает Рева.

Новости
Украина планирует провести перепись в ОРДЛО и Крыму: социолог рассказал детали
В Украине запускают "Дія.Бізнес": вскрылась опасность

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

Как писал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Дмитрий Дубилет Андрей Рева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги