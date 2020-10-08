Запретят кредиты под 0%: украинцев ждет банковское новшество

В Украине вступит в силу закон, который обяжет финансовые учреждения раскрывать полную стоимость микрокредитов – ссуд, которые меньше минимальной зарплаты 5000 гривен и краткосрочных заимствований (до одного месяца).

Соответствующий документ уже подписал президент Владимир Зеленский. Закон вступает в силу через 3 месяца со дня его опубликования – в январе 2021 года.

Финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. В частности это касается и рекламы.

Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем.

Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, а именно:

полную процентную ставку

наличие дополнительных и сопутствующих услуг

ориентировочную общую стоимость кредита

график платежей

информацию о санкциях в случае просрочки.

Штрафы за просрочку

Появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон (даже если такое условие предусмотрено в договоре).

Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитам может меняться в худшую для клиента сторону.

Именно штрафы в случае просрочки могут удвоить-утроить или даже увеличить долг в десять раз. Клиенты могут не разобраться в графике платежей. В то же время система уплаты штрафов может быть прописана слишком сложно, поэтому заемщик не понимает их объема.

Штраф может составить, например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день. К этому может добавляться пеня, например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки.

Что дает закон

Закон усилит защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасит кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будет способствовать уменьшению доли проблемной задолженности.

Также закон устанавливает максимальную планку штрафных санкций, которые банк может начислить клиенту в случае просрочки выплат по кредиту.

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