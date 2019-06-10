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В Украине запретили летать известному авиаперевозчику: появился ответ компании

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Авиакомпания YanAir устранила недостатки в работе, которые выявила Государственная авиационная служба Украины.

"На момент написания этого письма все недостатки устранены", – сообщил генеральный директор YanAir Юрий Скиба в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, авиакомпания выполнила все обязательства перед пассажирами, чьи рейсы были отменены из-за приостановки Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта, путем перевозки их самолетами партнерский компаний на заказ и за счет YanAir.

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"Но, на наш взгляд, решение о приостановке сертификата эксплуатанта на начало летнего сезона – слишком строгая мера в отношении содержания и количества указанных недостатков", – добавил Скиба.

Генеральный директор YanAir также подчеркнул, что указанное решение Государственной авиационной службы не связано с техническим состоянием самолетов авиакомпании.

Авиакомпания YanAir устранила недостатки в работе

Авиакомпания YanAir устранила недостатки в работе

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня по результатам комплексной инспекционной проверки YanAir Airlines Государственная авиационная служба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании.

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Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Тег
Госавиаслужба Украины
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