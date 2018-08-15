В Украине может подорожать интернет: названы цены

Стоимость интернета для украинцев слишком мала, поэтому ее могут поднять на четверть.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова. По ее словам, на рынке интернет-услуг нет рыночных цен. Многие компании пытаются удержать клиента, предлагая минимальные тарифы.

“У нас цена на интернет экономически необоснована. На рынке очень большая конкуренция, поэтому многие работают себе в убыток или получают так мало денег, что могут лишь держаться на плаву. Тарифы на интернет сейчас просто смешные. Я бы сказала, что 100 мб должны стоить в районе 180 грн. А то, что сейчас продают - там нет 100 мб”, - сказала Попова.

Отметим, сейчас средняя стоимость тарифных пакетов на пользование фиксированным интернетом заметно ниже. Крупные провайдеры, учитывая акционные предложения, предлагают пользователям интернета тарифы в среднем от 75 до 150 грн за 100 мб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины решил отменить часть разрешений для провайдеров с целью упростить рынок интернет-услуг.