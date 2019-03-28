В Украине заметно выросла стоимость мясной корзины

В Украине стоимость мясной корзины за год выросла на 12% – до 692,6 гривни.

"В нашу корзину вошло по килограмму куриного филе и тушки, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц. Расчет стоимости корзины сделан на основании наших данных", – сообщил в Facebook председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

По его словам, вареная колбаса подорожала до 93,9 гривни (21%), филе курицы – 102,1 гривни (20%), говядина – 132,5 гривни (14%), а свинина – 119,5 гривни (11%).

Кроме этого, цены на мороженую рыбу выросли до 73,7 гривни (9%), сало – 87,9 гривни (7%), тушку курицы – 56,7 гривни (6%). За год подешевели только яйца – 26,3 гривни (-6%).

"С марта 2018 по март этого года, потребительская инфляция составила 8,9%. То есть мы видим, что рост стоимости основных продуктов нашего рациона все еще опережает инфляцию в стране, хотя разница ежегодно сокращается", – резюмировал Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели .

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