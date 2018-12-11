В Украине замедлилась инфляция: что происходит с ценами

В Украине инфляция на потребительском рынке по итогам ноября в сравнении с предыдущим месяцем замедлилась до 1,4%, а с начала года достигла 8,9%.

В то же время базовая инфляция в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,1%, а с начала года – 8,1%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего подорожали овощи – на 9,1%.

На 1,3-4,5% выросли цены на молоко, хлеб, масло, сало, макаронные изделия и рыбу. В то же время на 4,5% подешевели фрукты, на 0,4-1,7% – сахар, свинина, яйца, мясо птицы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,1% произошел главным образом за счет повышения цен на природный газ на 22,9%, а также тарифов на канализацию – на 2,5%, горячую воду, отопление – на 2,3%, водоснабжение – на 2,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием на 3,5% проезда в автодорожном пассажирском транспорте . Вместе с тем на 1,3% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 7,5%.

Государственная служба статистики

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине накануне Нового года на фоне ажиотажного спроса вырастут цены основных продуктов на продовольственных рынках. В то же время в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.