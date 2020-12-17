В Украине разоблачили один из крупнейших центров по отмыванию денег. Фото

На Львовщине областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили один из крупнейших конвертационных центров в Украине с годовым оборотом более чем 20 млрд грн.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурорка Ирина Венедиктова. По ее словам, в него входили более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях.

"Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", – сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски и изъяли деньги Facebook Венедиктовой

Правоохранители провели обыски и изъяли деньги Facebook Венедиктовой

Правоохранители провели обыски и изъяли деньги Facebook Венедиктовой

Отмечается, что в поле зрения правоохранителей преступники попали еще в сентябре.

"В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту... На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы. Разрушение схем по уклонению от уплаты налогов и "скруток" НДС – наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС", – объяснила Венедиктова.

Во время спецоперации изъяли печати Facebook Венедиктовой

В год злоумышленники отмывали 20 млрд грн Facebook Венедиктовой

Правоохранители провели обыски и изъяли печати Facebook Венедиктовой

Закрыли один из самых больших конвертцентров в Украине Facebook Венедиктовой

Напомним, в октябре СБУ при участии Государственной службы финансового мониторинга прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании 16 декабря правоохранители задержали десятки подозреваемых в отмывании денег русской мафии.

Всего были задержаны 23 человека, среди которых восемь россиян, двое украинцев, один выходец из Казахстана и один выходец из Алжира, а также 11 граждан Испании.