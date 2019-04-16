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/Новости экономики

В Украине закрыли еще один банк: что ждет вкладчиков

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В Украине окончательно ликвидировали банк "Даниэль". Все средства вкладчикам были выплачены в полной мере.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, 12 апреля Фонд представил документы государственному регистратору юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица.

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

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В Украине закрыли еще один банк: что ждет вкладчиков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

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Тема
Банкротство банков в Украине
Место
Украина
Теги
Фонд гарантирования вкладовУкраинабанк
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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