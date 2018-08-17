В Украине заключили крупнейшую металлургическую сделку: что это изменит

Крупнейшая металлургическая компания страны группа "Метинвест" выкупила четверть шахтоуправления "Покровское" - крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине.

В начале августа 2018 года группа опосредованно вошла в состав акционеров шахтоуправления "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрики (оба актива находятся в Покровске, на подконтрольной Украине территории), пишет НВ.

За 24,99% акций "Покровского" "Метинвест" заплатил $190 млн. По оценкам Eavex Capital, вся компания сегодня стоит $900 млн – $1,1 млрд. Таким образом, актив был куплен по рыночной цене.

Ранее шахтоуправление принадлежало скандальному олигарху Виктору Нусенкису, известному своими пророссийскими взглядами и покинувшему Украину.

"Метинвест" год назад лишился активов на неподконтрольной территории, среди которых был и его единственный украинский производитель угля - Краснодонуголь (Луганская область). Поэтому приобретение нового угольного предприятия на подконтрольной Украине территории является логичным шагом для компании.

"Понятно, что владельцы "Метинвеста" выстраивают технологическую вертикаль для своего, прежде всего, металлургического бизнеса. Для успешного развития им нужно максимум собственного сырья и ресурсов", - пояснил в комментарии OBOZREVATEL глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, сделка будет иметь ряд плюсов как для компании, так и для Украины в целом.

"Каких плюсов можно ожидать? Это восстановление полноценной работы предприятия, увеличение количества рабочих мест. Соответственно, со временем это приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет от этого предприятия", - подытожил Новак.

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