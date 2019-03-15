Украинцам пообещали снизить цену на газ: в правительстве назрел конфликт

В Украине предложили заморозить планы по повышению цены на газ для населения. В ответ на это правительство инициирует переговоры с Международным валютным фондом для обсуждения вопроса.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "Нафтогаз" заявил, что он покупает дешевый газ. У нас есть предельная цена - 8550 грн за тысячу кубических метров. А они говорят, что можно избежать дальнейших повышений (тарифов на газ для населения. – Ред.)", - сказал премьер.

По его словам, он уже дал поручение "Нафтогазу" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с МВФ, чтобы урегулировать этот вопрос.

При этом НАК в комментарии "Українським Новинам" заявила, что снижения цены ожидать не стоит, поскольку Кабинет министров не собирается отменять механизм поставок газа по специальным обязательствам в соответствии с предложением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Мы не сможем это сделать, потому что согласно постановлению Кабмина №867 цену и условия продажи газа для населения устанавливает правительство. Поэтому мы обратились к КМУ с предложением внести изменения в регулирование этого вопроса", - заявили в пресс-службе НАК.

Также в пресс-службе отметили, что отмена ограничения на цену на газ позволит бытовым потребителям самостоятельно выбирать поставщика газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года.

С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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