В Украине заговорили о запуске "печатного станка": в чем риски

Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривни) для Украины – очень опасное решение.

"Этот теоретический подход может иметь серьезные последствия. С точки зрения теории, скажем профессора экономики, могу ответить: другие страны делают, давайте и мы сделаем. Но в наших условиях это риск того, что власть увидит решение на все случаи жизни. Поэтому больше будет обещаний, которые не смогут подкрепиться возможностями экономики и бюджета", – отметил Данилюк в комментарии OBOZREVATEL.

Он отметил, что как министр финансов много раз сталкивался с подобными предложениями, однако считает их безответственными.

"Всегда будет решение: давайте напечатаем. Пообещаем сейчас, а расплачиваться через инфляцию будет кто-то другой. Это последствия эмиссии на данный момент. Если мы бы жили в другой стране, была бы другая оценка", – подчеркнул Данилюк.

В то же время бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима

"Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. Я – за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно", – отметил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милованов заявил о необходимости начать печатать деньги из-за критической ситуации, сложившейся в Украине.