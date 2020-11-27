В Украине предложили купить российскую вакцину от коронавируса
Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко предложил начать переговоры с Россией о поставках в Украину вакцины от COVID-19.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале ZIK. По его мнению, Украина должна договариваться по поставке вакцины против коронавируса и с Россией, и с США, и с другими странами-производителями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Если мы с вами исходим из того, что критический импорт должен присутствовать, то, конечно, мы с вами должны покупать и российскую вакцину. Логика войны какая? Если у тебя забирают жизни, – это плохо, если тебе дают жизнь – это хорошо. Судя по этой логике, мы с вами должны понимать, что если нам могут предоставить лицензию на производство вакцины здесь, это хорошо. При этом следует понимать, что Россия сама заявила, что в 2021 году она сможет обеспечить не более 70-80% вакцинации своего населения", – сказал Дорошенко.
Эксперт также напомнил, что еще в 2014 году он был одним из инициаторов акции "Бойкотируй российское" об отказе от покупки российских товаров промышленной группы. "Тогда главным было, что мы фактически покупали украинское. С тех пор я следил, как Кабинет министров ввел ограничения на российскую продукцию... Всегда логика была следующей: если критический импорт, Украина всегда открывала ворота для нее (России – ред.)", – отметил эксперт.
По его словам, в 2018 году к товарам критического импорта вошла гречка. Поскольку тогда цены на нее в Украине были "космическими", украинское правительство разрешило импортировать товар из России.
"Открыли ворота, и мы с вами видели, что гречка существенно подешевела" – констатировал Дорошенко. Он добавил, что в текущем году в условиях пандемии и невозможности импортировать картофель из других стран, в частности из Беларуси, Украина разрешила ввоз российской картофеля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2020 году Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса. В Минобороны России заявили, что в создании вакцины участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса не прошла все стадии испытаний.
Будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX Украина получит несколькими траншами, первый – около 1 млн 200 тыс. доз.
Препарат COVAХ должен обеспечить 20% населения страны (8 млн доз для вакцинации 4 млн граждан).
В то же время в Минздраве признались в проблеме с перевозкой препаратов.