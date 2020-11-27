В Украине предложили купить российскую вакцину от коронавируса

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко предложил начать переговоры с Россией о поставках в Украину вакцины от COVID-19.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале ZIK. По его мнению, Украина должна договариваться по поставке вакцины против коронавируса и с Россией, и с США, и с другими странами-производителями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если мы с вами исходим из того, что критический импорт должен присутствовать, то, конечно, мы с вами должны покупать и российскую вакцину. Логика войны какая? Если у тебя забирают жизни, – это плохо, если тебе дают жизнь – это хорошо. Судя по этой логике, мы с вами должны понимать, что если нам могут предоставить лицензию на производство вакцины здесь, это хорошо. При этом следует понимать, что Россия сама заявила, что в 2021 году она сможет обеспечить не более 70-80% вакцинации своего населения", – сказал Дорошенко.

Эксперт также напомнил, что еще в 2014 году он был одним из инициаторов акции "Бойкотируй российское" об отказе от покупки российских товаров промышленной группы. "Тогда главным было, что мы фактически покупали украинское. С тех пор я следил, как Кабинет министров ввел ограничения на российскую продукцию... Всегда логика была следующей: если критический импорт, Украина всегда открывала ворота для нее (России – ред.)", – отметил эксперт.

По его словам, в 2018 году к товарам критического импорта вошла гречка. Поскольку тогда цены на нее в Украине были "космическими", украинское правительство разрешило импортировать товар из России.

"Открыли ворота, и мы с вами видели, что гречка существенно подешевела" – констатировал Дорошенко. Он добавил, что в текущем году в условиях пандемии и невозможности импортировать картофель из других стран, в частности из Беларуси, Украина разрешила ввоз российской картофеля.

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