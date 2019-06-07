В Украине заговорили о снятии блокады Донбасса: ГПУ приняла решительные меры

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Ролик с его заявлением опубликован на странице в Facebook.

Отмечается, что ведомство возбудило в общем три уголовных производства. Также дело завели из-за призывов запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь на Донбассе.

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