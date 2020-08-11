В Украине впервые за долгое время зафиксировали отрицательную инфляцию: что это значит

В Украине в июле 2020 года базовый индекс потребительских цен составил -0,1%, что свидетельствует о негативной инфляции.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отрицательная инфляция – это процессы роста покупательской способности граждан, падения уровня цен, изъятие из оборота "лишних денег", повышение контроля за валютой и сферой внешней торговли.

Таким образом в стране зафиксировано падение цен на товары и услуги впервые за долгое время.

В январе-июне 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,4%.

В июне 2020 года базовый индекс потребительских цен составил 0,0%. В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%.

Государственный бюджет на 2020 год был пересмотрен, исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост потребительских цен на 11,6% (декабрь к декабрю) вместо ранее запланированных 5,5%. Также в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на арбузы в Украине в средине июля оказалась на треть выше, чем год назад.

Как пояснили эксперты, в Украине цены на продукты выросли из-за плохих погодных условий и ограничений, связанных с карантином.