В Украине заблокировали выплаты из бюджета: кого затронет

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.
Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение правительства.
"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета", – отмечается в документе.
В Кабинете министров считают, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.
При этом выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга эта блокировка не коснется.
Таким образом, правительство пытается в ручном режиме финансировать те расходы, которые считает необходимыми.
Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство
Facebook Владимир Компаниец
Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство
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