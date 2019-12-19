В Украине заблокировали выплаты из бюджета: кого затронет

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение правительства.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета", – отмечается в документе.

В Кабинете министров считают, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

При этом выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга эта блокировка не коснется.

Таким образом, правительство пытается в ручном режиме финансировать те расходы, которые считает необходимыми.

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство Facebook Владимир Компаниец

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство

Новость дополняется...

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram