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19 декабря • обновлено в 11:37
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В Украине заблокировали выплаты из бюджета: кого затронет

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Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение правительства.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета", – отмечается в документе.

В Кабинете министров считают, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

При этом выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга эта блокировка не коснется.

Таким образом, правительство пытается в ручном режиме финансировать те расходы, которые считает необходимыми.

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство

Facebook Владимир Компаниец

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство

Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство

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Автор
Виктор Калиненко
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Ну коли вже цi кляти сепари почнут здаватися до нас у полон i зрозумiють що українцi вже почали жити щасливим та заможнiм життям?", - В. Вятрович ))
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Править страной,это вам не скакать голым задом на сцене.
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Он Алекс
Он Алекс
Архипов Михаил, серьезно ??? - Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Уcpaина - нищий свинарник. Так вам и надо.
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