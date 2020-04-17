В Украине за три месяца у коррупционеров забрали лишь 14 тысяч гривень

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тысяч гривень от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

От реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 грн. Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тыс грн.

Таким образом в течение января-марта 2020 в коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тыс грн.

При этом, сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет более 6,5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие чиновники Службы внешней разведки Украины совершили преступные действия, которые нанесли государству убытков на 2,2 млн гривень.

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