Главная Новости
17 апреля • обновлено в 16:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине за три месяца у коррупционеров забрали лишь 14 тысяч гривень

1.1т
Читать материал на украинском

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тысяч гривень от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.

Украина отвоевала у коррупционеров 14 тысяч грн за 3 месяца

От реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 грн. Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тыс грн.

Таким образом в течение января-марта 2020 в коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тыс грн.

При этом, сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет более 6,5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие чиновники Службы внешней разведки Украины совершили преступные действия, которые нанесли государству убытков на 2,2 млн гривень.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
коррупция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
13
Смешно
0
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
14 тысяч - серьёзная сумма! На "отвоeвывание" потратили сколько? 140 тысяч?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Это перемога, конечно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги