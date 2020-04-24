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24 апреля • обновлено в 17:02
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В Украине за неделю подешевел бензин: какие АЗС снизили цены максимально

2.2т
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В Украине крупнейшие сети автозаправочных станций снизили цены на бензин на фоне падения спроса из-за введенных карантинных мер: так за 17-24 апреля топливо подешевело в среднем на 80 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr. Средняя цена бензина А-92 составляет 22,01 грн л, А-95 - 23,02 грн/л, дизтоплива - 22,47 грн/л. Отмечается, что 23 апреля, в частности, сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп/л.

За неделю топливо подешевело на 0,35–1,5 грн/л в таких сетях как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO "Параллель", UPG и др.

В Украине за неделю подешевел бензин: какие АЗС снизили цены максимально

Как сообщал OBOZREVATEL, по расчетам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть стоимость бензина в Украине может упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

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Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Тег
бензин
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