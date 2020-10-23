В Украине за день декретного отпуска платят 280 грн: как получить помощь

В Украине размер пособия по беременности и родам составил в среднем 280 грн в день. Таким образом он вырос на 14,5% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования. Отмечается, что в среднем декретный отпуск длится 126 календарных дней.

"По оперативным данным в течение трех кварталов Фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен. Отметим, в январе – сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, представленных работодателями с декабря 2019 по сентябрь 2020 года", – сказано в сообщении.

Как пояснили в Фонде, выплата пособия по временной потере трудоспособности и по беременности и родам осуществляется Фондом в течение одного рабочего дня.

По состоянию на 22 октября Фонд уже направил на выплату помощи 22,88 млн гривен. Это касается всех заявлений, которые подали работодатели до 21 октября.

Как получить пособие по беременности

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы. Фонд перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закон позволяет получать часть зарплаты после увольнения в виде пособия по безработице. Кроме того, помощь на время карантина могут получать и те, кто потерял часть заработка.