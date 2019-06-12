В Украине взялись за защиту прав потребителей финуслуг: что решил Нацбанк

Национальный банк Украины в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг создал специальное подразделение для этого.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – сообщил глава НБУ Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, регулятор надеялся, что в стране заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, но Верховная Рада решила иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", – добавил Смолий.

Глава НБУ отметил, что специальное подразделение позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах. Одновременно с этим регулятор разработал стратегию финансовой грамотности.

"Национальный банк взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности... Наша цель – подготовить молодежь жить в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений", – резюмировал Смолий.

Специальное подразделение позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации.

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