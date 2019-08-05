В Украине взялись за ремонт худшей трассы страны: опубликовано видео

В Николаевской области дорожники начали ремонт автомобильной дороги Н-14 "Кропивницкий – Николаев", которую называют худшей трассой Украины.

В частности, с понедельника, 5 августа, на трассе запретили движение грузовиков и машин весом более 10 тонн, сообщает ТСН.

По словам журналистов, на дороге идет капитальный ремонт. На сегодняшний день дорожники обустраивают бетонное покрытие.

При этом сколько продлится ремонт, дорожники не уточняют.

"Перекрытый участок дороги советуют объезжать, но водителей предупреждают, что и на запасных маршрутах качество покрытия оставляет желать лучшего", – говорится в сообщении.

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Дорожники начали ремонт автомобильной дороги Н-14 "Кропивницкий – Николаев", которую называют худшей трассой Украины ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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