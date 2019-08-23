В Украине взялись за химзавод Фирташа из-за многомиллионной схемы

Государственная фискальная служба расследует уголовное производство в отношении должностных лиц ОАО "Ривнеазот", которое входит в структуру Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа, относительно умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Основанием для проведения расследования стал акт о результатах проверки предприятия по импорту природного газа в 2013 году и экспорта минудобрений в пользу NFTrading AG (Швейцария) в 2013-2014 годах, сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда.

В ДФС считают, что должностные лица "Ривнеазота" при осуществлении внешнеэкономической деятельности занизили налог на прибыль в сумме 56,4 млн гривен.

Отмечается, что "Ривнеазот", HF Trading AG, Ostchem Holding Limited являются связанными лицами.

"Установлено, что контрактодержатель Ostchem Holding Limited не выполняет каких-либо функций, которые могли повлиять на увеличение цены продажи природного газа. Таким образом, чистая рентабельность контролируемой операции с Ostchem Holding Limited превышает максимальное значение рыночного диапазона чистой рентабельности сопоставимых компаний на 30,34%", – говорится в постановлении суда.

В результате ДФС пришла к выводу, что Ostchem умышленно занижал доходы для уклонения от уплаты налогов. За 2013-2014 годы сумма занижения составила 56,4 млн гривен.

ДФС расследует производства по ОАО "Ривнеазот", которое входит в структуры Дмитрия Фирташа

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.

Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то олигарху грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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