В Украине "взорвался" рынок новых авто: что покупали

В Украине рынок новых легковых автомобилей по итогам июля вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,6 тыс. авто, говорится в сообщении "Укравтопрома".

Наибольшим спросом пользовались автомобили Renault, которых было зарегистрировано 1203 шт. Относительно июля 2018 года их реализация выросла на 66%.

Второй результат и рост в 44% продемонстрировала Toyota – 1039 новых авто.

На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37% рост к показателю годичной давности.

В пятерку лидеров также попали KIA – 595 авто (+36%) и Nissan – 488 авто (+5%).

А в ТОП-10 рейтинга июля вошли: Hyundai – 468 шт. (+4%) Volkswagen – 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%) BMW – 236 шт. (+11%); Mazda – 233 шт. (0%).

Рынок новых легковых автомобилей по итогам июля вырос на 14%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине внесли изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Нововведения касаются установки газобаллонного оборудования и выдачи временного регистрационного талона.

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