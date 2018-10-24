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В Украине взлетят тарифы на тепло: в Минсоце рассказали, как и когда пересчитают платежки

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В Украине уже с 1 декабря стоимость отопления увеличится примерно на 16%. Причем процедура требует, чтобы коммунальные платежи за горячую воду и тепло пересчитали.

Об этом в комментарии журналистам заявил министр соцполитики Андрей Рева. "Новые тарифы на газ вводятся с 1 ноября 2018 года. Процедура потребует перерасчет коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не раньше 1 декабря. По моим предварительным подсчетам, повышение составит 16%", - передает слова министра "Укринформ".

Весь следующий месяц Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг вместе с представителями предприятий будут пересчитывать тарифы. В среднем составляющая газа в тарифе на отопление и горячую воду - 65%. Так, после подорожания голубого топлива на 23,5%, отопление и горячая вода, зависимо от города и предприятия, вырастут в цене на 16%. Причем драйвером подорожания станет газ, однако, к этому также прибавится общая инфляция, рост зарплат и т.д.

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Для примера рассчитаем, сколько, согласно нормам, семья из трех человек платила за тепло и горячую воду до 1 декабря и сколько будет платить после. Для расчетов используем тарифы на указанные услуги в Киеве.

Как подорожают горячая вода и тепло с 1 декабря:

  • Горячая вода: с 80,6 до 92,6 грн за куб.

  • Отопление: с 58,4 до 67,2 грн за квадрат.

Итак, если до подорожания, согласно нормативу, указанная семья платила за горячую воду 386 грн, то с 1 декабря сумма может увеличиться до 444,8 грн. При этом отопление квартиры площадью 60 кв.м по нормативу подорожает с 3,5 до 4 тыс. грн. Таким образом, подорожания центрального отопления (ЦО) будет не настолько значительным, как автономное. При этом в Киеве отопление квадратного метра жилья газом будет обходиться в среднем в 38,4 грн, а с помощью ЦО – 67,2 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров во время внеочередного заседания 19 октября единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
коммунальные услугитепло
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Слава Святому Майдану! Пришло время расплачиваться за пригоршню демократичных печенюшек!
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