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25 ноября • обновлено в 11:51
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В Украине взлетели цены на популярный продукт

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В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%.

В частности, в январе стоимость одного килограмма крупы была на уровне 16,33 грн, свидетельствует исследование Государственной службы статистики.

В конце лета стоимость гречки начала расти и в сентябре килограмм стоил 20,79 грн.

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В прошлом месяце гречка подорожала до 26,53 грн за килограмм.

В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%

В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

  • Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

  • Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

  • Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Тег
цены
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я голубям покупаю гречку по 24,90 за 800 грамм... Москва
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