В Украине взлетели цены на популярный продукт

В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%.

В частности, в январе стоимость одного килограмма крупы была на уровне 16,33 грн, свидетельствует исследование Государственной службы статистики.

В конце лета стоимость гречки начала расти и в сентябре килограмм стоил 20,79 грн.

В прошлом месяце гречка подорожала до 26,53 грн за килограмм.

В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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