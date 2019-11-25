В Украине взлетели цены на популярный продукт

В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%.
В частности, в январе стоимость одного килограмма крупы была на уровне 16,33 грн, свидетельствует исследование Государственной службы статистики.
В конце лета стоимость гречки начала расти и в сентябре килограмм стоил 20,79 грн.
В прошлом месяце гречка подорожала до 26,53 грн за килограмм.
В Украине с начала 2019 года потребительские цены на гречку выросли на 62,5%
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.
Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.
Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.
Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.
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