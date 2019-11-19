"Самый любимый" продукт украинцев подорожал: сколько стоит

В Украине по итогам октября потребительские цены на свиное сало выросли на 1%.

В среднем один килограмм этого продукта торгуется на уровне 73,7 грн, свидетельствует ежеквартальное исследование Государственной службы статистики.

Самый низкие цены на сало в Тернопольской области – 52,21 грн/кг, а самый высокие – в Киеве – 110,95 грн/кг.

В то же время стоимость свинины за месяц снизилась на 0,4% – до 122,31 грн/кг, а курятины – на 0,3% – до 62,07 грн/кг.

При этом на говядину цены повысились на 0,8% – до 132,2 грн/кг.

В Украине по итогам октября потребительские цены на свиное сало выросли на 1%

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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