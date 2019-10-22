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22 октября • обновлено в 16:02
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В Украине взлетели цены на недвижимость: какое жилье подорожало больше всего

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В Украине в третьем квартале 2019 года цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно с этим квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,8%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, на первичном рынке цены на однокомнатные квартиры в годовом выражении выросли на 5%, на двухкомнатные – на 6,3%, на трехкомнатные – на 10,2%.

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При этом на вторичном рынке рост составил 11,9%, 12,4% и 11,5% соответственно.

В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом этого года цены на жилье выросли на 1%.

В частности, квартиры на первичном рынке подорожали на 0,3%, а на вторичном – на 1,3%.

В Украине в третьем квартале 2019 года цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%

В Украине в третьем квартале 2019 года цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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Место
Украина
Теги
Государственная служба статистики Украины недвижимость Рынок недвижимости
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